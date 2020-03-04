Политика
RT на русскомМуфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Армия и оружие
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Общество
Шесть регионов Сибири обогнали Новосибирскую область по уровню зарплат
Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года.
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Экономика
В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию
Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Культура
Фестиваль «Культурный код» пройдет в Челябинске
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Шоу-бизнес
СМИ предположили, где может находиться сейчас Анастасия Заворотнюк
В феврале дочь Анастасии Заворотнюк уехала в Италию. Она стала публиковать фотографии из Ватикана.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Фигурное катание
Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Технологии
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений. Она стремительно приближается к критическому уровню.
Авто
Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera
Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Космос
Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе
Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Экономика
ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Кино
Pornhub выпустил фильм без порно
Космос
РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН
В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.