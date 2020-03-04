Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Общество Шесть регионов Сибири обогнали Новосибирскую область по уровню зарплат Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года.

Авто В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.

Экономика В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Происшествия Завершено следствие по делу историка Соколова Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Энергетика Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.