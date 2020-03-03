Политика
RT на русскомМуфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" потерпел поражение от лондонского "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Над НОВАТЭКом восходит «Звезда»
Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые в 2016 году Минприроды зарезервировало под СПГ-проекты НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ
Защитник московского "Спартака" Максим Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ и наказан денежным штрафом за грубую игру в матче первого раунда Кубка Гагарина с московским "Динамо", сообщается на сайте лиги.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Фактор для брокера
Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Футбол
«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду
«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»
Общество
Google отменила мероприятие, на котором могли представить Android 11
Несколько недель назад Google анонсировала мероприятие, на котором должна была показать Android 11. Сейчас компания объявила об его отмене.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Наука
В Сколково разработали новый сверхпроводящий материал
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Футбол
Роналду рассказал о состоянии своей мамы
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поведал о текущем состоянии своей мамы Марии Долореш душ Сантуш Авейру.