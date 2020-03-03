Политика
Национальная служба новостейВ Татарстане высказались против «главного» народа в Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.
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Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class
Немецкий концерн Mercedes-Benz официально презентовал рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Общество
Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Биатлон
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми
Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Армия и оружие
В России создадут новый полицейский броневик
Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Кино
Создатели новой «Сплетницы» объявили актерский состав сериала
Создатели перезапуска «Сплетницы» объявили актерский состав грядущего сериала — главные роли в шоу сыграют новые актеры.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»
Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Футбол
Арбитр показал игроку «Арсенала» жёлтую карточку за слишком эмоциональную установку мяча
Главный арбитр матча 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» Майк Дин остался недоволен реакцией полузащитника «канониров» Маттео Гюэндузи на просьбу переместить мяч ближе к месту нарушения правил.
Авто
Koenigsegg придумал новый класс автомобилей
Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Общество
Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова
Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.