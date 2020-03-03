Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Татарстане высказались против «главного» народа в Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Муфтий РТ выступил против поправки в Конституцию о государствообразующем народе

БИЗНЕС Online04:33

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Интерфакс07:31

В Госдуме ответили муфтию Татарстана на критику «русской статьи» в Конституции

Реальное время07:27

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

URA.Ru06:39

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Inkazan09:03

Мусульмане увидели непоправимые последствия из-за «русского народа» в Конституции

Lenta.ru06:52

Муфтий Татарстана высказался против поправки об образующем государство народе

Новый Век06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:59, Ашберн
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Авто

Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class

Немецкий концерн Mercedes-Benz официально презентовал рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class.
Новые автомобили 09:37
Происшествия

Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР

Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
REGNUM 09:45
Общество

Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Газета.Ru 00:37
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Биатлон

МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Вести.Ru 08:50
Общество

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Известия 09:48
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
Армия и оружие

В России создадут новый полицейский броневик

Новая полицейская бронемашина с использованием элементов "Атлета" разрабатывается в России.
Российская газета 04:47
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Кино

Создатели новой «Сплетницы» объявили актерский состав сериала

Создатели перезапуска «Сплетницы» объявили актерский состав грядущего сериала — главные роли в шоу сыграют новые актеры.
Salt Mag 09:22
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»

Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
РИА Новости 09:36
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве

Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Футбол

Арбитр показал игроку «Арсенала» жёлтую карточку за слишком эмоциональную установку мяча

Главный арбитр матча 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» Майк Дин остался недоволен реакцией полузащитника «канониров» Маттео Гюэндузи на просьбу переместить мяч ближе к месту нарушения правил.
Чемпионат 08:22
Авто

Koenigsegg придумал новый класс автомобилей

Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
5 колесо 09:32
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Общество

Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова

Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.
Эхо Москвы 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное