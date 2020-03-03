Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.

В Татарстане высказались против «главного» народа в Конституции

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