Политика

InkazanInkazanМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Самигуллин заявил, что не видит положительных перспектив во внесении данных поправок. При этом он не стал отрицать, что русский народ является самым многочисленным в России и представляет собой титульную нацию. Муфтий отметил, что вместе с русскими в стране проживают и другие коренные народы.
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Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе

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Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
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В областной думе состоялось заседание рабочей группы, цель которой — разработать закон, в котором было бы прописано, кого и в каком порядке нужно увековечивать, кто за это отвечает и т. п. На прошлой неделе этот вопрос обсуждали с представителями районов.
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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

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В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».
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