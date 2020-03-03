Самигуллин заявил, что не видит положительных перспектив во внесении данных поправок. При этом он не стал отрицать, что русский народ является самым многочисленным в России и представляет собой титульную нацию. Муфтий отметил, что вместе с русскими в стране проживают и другие коренные народы.

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

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