Политика

РБКРБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки в Конституцию, которая вводит понятие "государствообразующий народ".
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

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Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

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Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Мурманской области выросла

В Мурманской области увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ среди северян.
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Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле

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ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе

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Слезы капали за деньги: назван гонорар Диденко в «Пусть говорят»

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Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

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В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей

Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
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Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.
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Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек

Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
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Российского блогера-гея выселили из квартиры

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«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

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Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
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