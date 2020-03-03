Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки в Конституцию, которая вводит понятие "государствообразующий народ".

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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

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