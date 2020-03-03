Политика

РБКРБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе

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В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

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Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

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Муфтий Татарстана выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе

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Муфтий РТ выступил против поправки в Конституцию о государствообразующем народе

БИЗНЕС Online04:33
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Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
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Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

ProstoProSport 14:23
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
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Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
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Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
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Премьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку

Ранее Алексей Гончарук уже подавал заявление об отставке президенту Украины, который отказался его подписывать.
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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч

Более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РЕН ТВ 17:32
Футбол

«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

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У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
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Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
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В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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В Сколково разработали новый сверхпроводящий материал

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Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
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Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана

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Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
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Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
РИА Новости вчера в 06:24
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