Политика
РБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Наука
В мозге новорожденных нашли взрослые способности к распознаванию лиц и сцен
Последние исследования указывают на то, что селективная обработка зрительных стимулов в действительности может быть врожденной (или развивается очень рано и очень быстро — буквально за несколько дней): «правильную» форму лица могут распознать даже четырехдневные младенцы, а задействованы в обработке у них те же отделы затылочных долей, что и у взрослых.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.
Политика
Премьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку
Ранее Алексей Гончарук уже подавал заявление об отставке президенту Украины, который отказался его подписывать.
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
Более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Политика
Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
Наука
В Сколково разработали новый сверхпроводящий материал
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Экономика
Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.