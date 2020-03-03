Политика
РБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Общество
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
Армия и оружие
Кошкин: террористы ПНС боятся открытого боя и действуют исподтишка
Военный эксперт Андрей Кошкин поделился мнением с журналистами ФАН по поводу того, что террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают устраивать провокации, обстреливая мирные кварталы Триполи и позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) из захваченного аэропорта «Митига».
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Здоровье
Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса
Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Армия и оружие
Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Общество
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Футбол
Клуб 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Саарбрюккен» в серии пенальти обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» и вышел в полуфинал.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Авто
Volkswagen готовит купеобразный Tiguan X
Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Политика
Эрдоган предупредил Европу о миллионах беженцев
В Евросоюз направляются миллионы сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Происшествия
Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать
В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»
Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
Армия и оружие
В Сирию идет еще один большой десантный корабль ВМФ России
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.