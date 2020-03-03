Политика
РБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Происшествия
"Всех изолировать!" На Украине устроили новый протест из-за коронавируса
Первые протесты из-за китайской инфекции вспыхнули на Украине в конце февраля.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Армия и оружие
США показали удар перспективной системы «Золотая Орда»
На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 во Флориде ВВС США продемонстрировали анимацию удара перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Авангард» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Аванардом» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Армия и оружие
Военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс М4 и М5 в Сирии
Цель российской военной полиции – обеспечение безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и мирных граждан по трассам М4 и М5, отметил командир патруля.
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения
Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok в своем приложении
«ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео наподобие TikTok. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на презентацию проекта.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.