Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

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