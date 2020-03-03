Политика
РБКМуфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».
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Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Армия и оружие
Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о смерти трёхмесячной дочери
В 2003 году в семье Виктории Исаковой и Юрия Мороза случилось несчастье – супруги потеряли трехмесячную дочь.
Экономика
Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов
В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
В РПЦ выступили против поправки в Конституцию о детях как о достоянии России
Поправка в Конституцию о детях как о достоянии России позволит государству при необходимости забирать их из семьи.
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Кино
Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно
Бесплатная премьера картины Shakedown («Вымогательство») состоится на Pornhub 4 марта.
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со сцены
В последнее время в Сети распространяются слухи об уходе Софии Ротару со сцены.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе
Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.