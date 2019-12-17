Кино
News.ruРоссийский мультфильм включён в шорт-лист «Оскара»
Работы Бронзита прежде дважды номинировались на престижную премию в данной категории. Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар».
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Российский мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включили в шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», говорится в сообщении на ее сайте.РБКвчера в 21:51
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Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»
Интерфаксвчера в 20:38
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