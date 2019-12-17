с чего всё началось

Работы Бронзита прежде дважды номинировались на престижную премию в данной категории. Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар».

Здоровье В Саратовской области из-за ОРВИ ввели карантин в 9 школах По данным на 16 декабря текущего года, на территории Саратовской области в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты две школы в Самойловском районе, а также несколько классов в Энгельсском, Духовницком и Саратовском районах.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Политика В Киеве на массовых акциях протеста применили газ Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».

Экономика В России придумали способ увеличения пенсии Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Политика Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова сообщила о новом спектакле Известная балерина Анастасия Волочкова представит на следующей неделе новый спектакль, который уже сегодня состоится в Ступино.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Экономика ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Общество Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.