Мультимиллиардер Джим Роджерс рассказал о перспективных инвестициях

РБК 5

Инвестор из США Джим Роджерс дал интервью РБК и поделился своими взглядами об инвестировании и предстоящих глобальных проблемах. По его мнению, мир ждет еще более крупная катастрофа, чем уже произошла из-за пандемии.