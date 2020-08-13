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Долг.рф
Долг.рф

Мультимиллиардер Джим Роджерс рассказал о перспективных инвестициях

Инвестор из США Джим Роджерс дал интервью РБК и поделился своими взглядами об инвестировании и предстоящих глобальных проблемах. По его мнению, мир ждет еще более крупная катастрофа, чем уже произошла из-за пандемии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБК04:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Американский инвестор заявил о риске раздувания «пузыря» на мировом рынке долга

Газета.Ru16:03
Долг.рф

Мультимиллиардер Джим Роджерс рассказал о перспективных инвестициях

Долг.рф15:11
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

РБК04:00
Профиль

В США предсказали появление «пузыря» на мировом рынке долга

Профиль08:19
ФАН

Перспективы Америки совсем плохи: Делягин назвал причины скорого краха США

ФАН08:13
Эхо Москвы

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис

Эхо Москвы04:32
Политика Сегодня

Делягин о скором крахе доллара: перспективы Америки совсем плохи

Политика Сегодня13:02

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Media13:08
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
RT на русском05:37
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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