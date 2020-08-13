Мультимиллиардер Джим Роджерс рассказал о перспективных инвестициях
Инвестор из США Джим Роджерс дал интервью РБК и поделился своими взглядами об инвестировании и предстоящих глобальных проблемах. По его мнению, мир ждет еще более крупная катастрофа, чем уже произошла из-за пандемии.В источнике
С чего всё началось
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБК04:00
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