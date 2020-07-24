Происшествия
Вести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании
Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 11:10
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
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Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
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ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
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Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
Футбол
Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября
Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Происшествия
В сети появилось видео нападения на магазин «Армянский дом» в Москве
Видео нападения на магазин "Армянский дом" в Москве опубликовал российский журналист-международник Аббас Джума.
Sputnik Армения 11:04
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
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Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
Российская газета 06:30
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Общество
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
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Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра
Сирийские системы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник в небе над Голанскими высотами в провинции Кунейтра.
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Общество
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
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В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
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Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
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Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
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Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
За 99 тысяч 999 рублей покупатель получает смартфон с изогнутым OLED-экраном на 6,6 дюймов, обрамленным в керамический черный корпус, с системой камер из пяти модулей.
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