Происшествия

Вести.RuВести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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На станции метро «Новокузнецкая» нашли подозрительный предмет

Интерфакс07:34

Полиция объяснила требование проезжать «Новокузнецкую» в метро Москвы

РБК08:29

Станция метро «Новокузнецкая» заработала в обычном режиме

Москва 2407:31

Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метро возобновила работу в обычном режиме

Агентство Москва07:29

Полиция проверила найденную на станции «Новокузнецкая» бесхозную сумку

Вечерняя Москва08:25

В МВД заявили, что бесхозный предмет на станции «Новокузнецкая» не представляет опасности

ТАСС08:10

Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»

РИА Новости07:05
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Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября

Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

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Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

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Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

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