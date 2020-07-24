Происшествия

Вести.RuВести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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