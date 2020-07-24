Происшествия
Вести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Live24 вчера в 01:30
Политика
Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения
Росавиация уведомит власти других стран, аэропорты и авиакомпании о возобновлении международного сообщения, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
РБК 08:27
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Происшествия
После массовой драки и нападения в Марьине задержали более 25 человек
Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
РИА Новости 07:37
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Путешествия
С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов
RT на русском 05:25
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Общество
Члены участковых избиркомов пожаловались на низкую оплату их работы
В Воронеже, Кингисеппе, Нижнем Новгороде и Сургуте сотрудники нескольких участковых избиркомов остались недовольны оплатой работы на семидневном голосовании по поправкам к Конституции.
Общественное телевидение России 07:37
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Кино
Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
NewInform 02:31
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Происшествия
Очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском крае
Село Залесово, Алтайский край, 24 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2.
REGNUM 07:28
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания Kia предоставила первые снимки нового кроссовера Sonet.
ToDay News Ufa вчера в 08:13
Единоборства
Александр Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее Магомеда Исмаилова
38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.
Спорт-Экспресс вчера в 02:54
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51