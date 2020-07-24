Происшествия

Вести.RuВести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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На станции метро «Новокузнецкая» нашли подозрительный предмет

Интерфакс07:34

Полиция проверила найденную на станции «Новокузнецкая» бесхозную сумку

Вечерняя Москва08:25

Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»

РИА Новости07:05

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Агентство Москва07:29

Полиция объяснила требование проезжать «Новокузнецкую» в метро Москвы

РБК08:29

В МВД заявили, что бесхозный предмет на станции «Новокузнецкая» не представляет опасности

ТАСС08:10

Станция метро «Новокузнецкая» заработала в обычном режиме

Москва 2407:31
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Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Происшествия

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Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Футбол

Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
РИА Новости 07:37
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С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов

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В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Происшествия

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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
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Общество

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Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
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Кино

Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»

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Армия и оружие

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Очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском крае

Село Залесово, Алтайский край, 24 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2.
REGNUM 07:28
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
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Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet

Корейская компания Kia предоставила первые снимки нового кроссовера Sonet.
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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
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Кино

Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
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Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма

По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
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Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля

С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
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