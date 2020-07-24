Происшествия
Вести.RuМуляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецкая". Пассажиров вывели с платформы после того, как была найдена бесхозная сумка. После обследования взрывотехниками в ней был найден муляж гранаты.
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Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 03:28
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
Происшествия
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
РИА Новости вчера в 12:33
Гаджеты
Бета-тестирование Android 11 для флагманов Samsung начнется нескоро
Вероятно, оболочку One UI 2.5 получат также смартфоны Galaxy S20 перед переходом на One UI 3.0 с Android 11.
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Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Футбол
Гурам Аджоев: тульский «Арсенал» решает задачи другого уровня и другого порядка
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил прошедший сезон чемпионата России по футболу.
Тульская служба новостей 03:34
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Максимальный размер субсидии в размере 15 тысяч рублей выплачивается в том случае, если россиянин приобретает путевку стоимостью более 75 тыс рублей.
Live24 04:10
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт
Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт - с 1 января 2021 года она может вырасти на 2,3%, до 44 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 11:25
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
Очередную вспышку коронавируса в Китае вновь связали с морепродуктами
Первоначально власти города сообщили только об одном подтвержденном случае вируса: им оказался 58-летний мужчина, который живет один и работает в компании по переработке морепродуктов Dalian Kaiyang Seafood.
Московский Комсомолец вчера в 09:26
Экономика
Победа Байдена на выборах в ноябре 2020 может стать сигналом в пользу слабого доллара: обзор трендов на мировом рынке
Отмечается, что инвесторы, как и ранее, настроены позитивно в отношении ЕС, – это может повысить курс евро на 1,15-1,2 по отношению к доллару.
Долг.рф 22 июля в 06:19
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
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Происшествия
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РИА Новости 06:36
Футбол
«Спартак» возобновит тренировки 30 июля
Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско остался в России, тренировки начнутся с 30 июля.
Евро-футбол.ру 12:47
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею ввести налоговый пенсионный вычет
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов скептически отнесся к предложению ввести налоговый пенсионный вычет.
РИА Новости 05:22
Наука
Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов
Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости 22 июля в 08:58
Происшествия
На Украине из трудового рабства освободили 13 человек — МВД
В пресс-службе отметили, что были освобождены люди в возрасте от 19 до 53 лет, в том числе две женщины.
REGNUM 07:51
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
Московский Комсомолец 08:06
Гаджеты
Intel готовит десктопные процессоры серии KA, которые будут чуть дешевле существующих моделей
Недавно появились слухи о подготовке «флагмана для бедных» Core i9-10850K, а теперь появилась информация о скором релизе процессоров KA-серии.
3DNews 10:50
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм
Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник 11:05
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия
Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Происшествия
В Перми 22-летний отчим до смерти избил грудного ребенка
Местное время (г. Пермь) 02:45