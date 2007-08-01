Футбол

MetaratingsMetaratingsMundo Deportivo: Кадыров не слишком уважает права человека

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Журналистка Mundo Deportivo Манель Элиас рассказала о своём видении футбола в России.
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Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина

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Журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина

Евро-футбол.ру05:42

Испанское телевидение назвало «Зенит» командой Путина

Нева Спорт05:22

Испанский журналист Алиас: «Зенит» в России считают командой Путина, «Ахматом» руководит Кадыров

Бомбардир.ру06:19

Mundo Deportivo: Кадыров не слишком уважает права человека

Metaratings08:03
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Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Газета.Ru 07:31
Футбол

Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы

Китайская компания Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch, которые будут стоить 185 долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 05 ноября в 13:12
Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов

Коммерсантъ 06:19
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru вчера в 16:03
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Collins назвал «климатическую забастовку» словом года

Коммерсантъ 07:34
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Политика

Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Журналистская правда 03:05
Политика

Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика

Желание перемен у россиян Кремль не взволновало

Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
ЖКХ

Минстрой предложил комплексно благоустраивать городские кварталы

Комплексный капитальный ремонт кварталов городов будет способствовать созданию комфортной среды, считает заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
Парламентская газета 05:54
Здоровье

Диетологи назвали завтрак, который обеспечивает сытость и бодрость

Специалисты рассказали, что необходимо есть на завтрак, чтобы надолго избавиться от чувства голода.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Общество

Медведев назвал переход на цифровое телевещание успешным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.
Известия 05:38
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Политика

Генсек НАТО верит в улучшение отношений с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности начать диалог с Россией по вопросам разоружения, однако он полагает, что альянс должен вести разговор Москвой с твердых позиций.
ТК Звезда 07:05
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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