Футбол
MetaratingsMundo Deportivo: в народе «Зенит» считается командой Путина
«Динамо» было клубом, которое находится под покровительством МВД, КГБ, спецслужб и полиции. Это был клуб с сомнительной репутацией. «Спартак» же, в отличие от соперников, не находился под крылом государства и считался народной командой.
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Общество
В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам
Контроль за количеством времени, которое дети проводят в онлайн-играх может быть осложнен тем, при регистрации пользователи часто используют родительские номера телефонов.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Технологии
В России создадут квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация «Росатом» начала работать над созданием отечественного квантового компьютера.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Футбол
«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
Наука
Ученые создали металл, который не тонет
Ученые разработали уникальный металл, который не тонет.
Футбол
Сборная России представила форму на Евро-2020
Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.
Политика
Киев обозначил дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе
Глава Генштаба ВС УКраины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов к отводу войск в районе Петровского в Донбассе и может провести его уже завтра.