Футбол

MetaratingsMetaratingsMundo Deportivo: в народе «Зенит» считается командой Путина

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«Динамо» было клубом, которое находится под покровительством МВД, КГБ, спецслужб и полиции. Это был клуб с сомнительной репутацией. «Спартак» же, в отличие от соперников, не находился под крылом государства и считался народной командой.
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