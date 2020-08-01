Происшествия
РБКМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
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Общество
Свердловские власти разрешили работу ТЦ в регионе с 1 августа
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил об открытии торговых и торгово-развлекательных центров с 1 августа.
Екатеринбург в интернете вчера в 08:27
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие
Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57
Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
ИнфоСМИ вчера в 14:01
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели вчера в 00:59
Общество
Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа
Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском 02:54
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Технологии
Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов
О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Общество
Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 30 июля в 09:03
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия 30 июля в 14:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Футбол
«Зенит» представил форму на следующий сезон
Газета.Ru 02:38
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru вчера в 00:49
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25