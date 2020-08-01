Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

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