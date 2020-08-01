Происшествия

РБКРБКМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
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Московского мундепа Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде

Новая газета02:09

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъвчера в 18:27

Мундепу Юлии Галяминой предъявили обвинение по «дадинской» статье

Znak.comвчера в 18:35

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

RT на русскомвчера в 16:33

Депутата Галямину отпустили под подписку после обвинения в несанкционированных акциях

ТАССвчера в 18:11

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новостивчера в 16:43

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

РБКвчера в 20:42
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Общество

Свердловские власти разрешили работу ТЦ в регионе с 1 августа

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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Общество

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Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57

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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Общество

Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа

Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
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Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском 02:54
Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
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Технологии

Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов

О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
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Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
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Общество

Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 30 июля в 09:03
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

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Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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