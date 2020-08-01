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РБК
РБК

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.В источнике
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РБК

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

РБК20:42
Znak.com

Мундепу Юлии Галяминой предъявили обвинение по «дадинской» статье

Znak.com18:35
Коммерсантъ

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъ18:27
ТАСС

Депутата Галямину отпустили под подписку после обвинения в несанкционированных акциях

ТАСС18:11
РИА Новости

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новостивчера в 16:43
RT на русском

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

RT на русскомвчера в 16:33
Эхо Москвы

Следователи провели ночной обыск в квартире московского муниципального депутата Юлии Галяминой

Эхо Москвы01:08

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
РБКвчера в 05:53
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25
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В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новостивчера в 13:24
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Заманавчера в 08:48
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