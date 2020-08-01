Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Смотрите также
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
«Авианосцы против такого не устоят»: что испытывает Россия
В РФ начато производство «противокрышевых мин»
Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии