Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Госпожа Галямина вместе с адвокатом направляется на обыск в свою квартиру. Ранее ей предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
Читать в источнике
Комментировать489

Подробнее о событии

Мундепа Галямину отпустили под подписку о невыезде

Газета.Ru19:17

Мундепу Юлии Галяминой предъявили обвинение по «дадинской» статье

Znak.com18:35

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

РБК13:26

Депутата Галямину отпустили под подписку после обвинения в несанкционированных акциях

ТАСС18:11

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новости16:43

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъ18:27

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

RT на русском16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Как говорится в отчете Canalys, Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов, отгрузив 55,8 млн устройств.
Газета DAILY вчера в 15:28
48
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
41
Киберспорт

Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2

Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
CyberSport.ru 04:09
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
58
Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
461
Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости 17:17
1
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
710
Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
209
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
41
Игры

Ритейлер: в мультиплеер Halo Infinite можно будет играть бесплатно

CyberSport.ru 05:40
1
Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
2
Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК 17:52
76
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
4
Экономика

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
16
Футбол

Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько

Первый Тульский 08:55
3
Общество

Беглов признал поспешным закон о запрете небольших баров в Петербурге

Компания 07:21
84
Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
65
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
4
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
8
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
67
Армия и оружие

В Оренбуржье завершилась весенняя призывная кампания

Первая команда покинула областной сборный пункт 30 мая. Вся призывная кампания прошла при строгом соблюдении профилактических мероприятий.
Orengrad.ru 09:45
Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюс 15:10
100
Экономика

В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум

Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
125
Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
19
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
35
Кино

Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil

Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Автоспорт

Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом

F1news.ru 15:26
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru 18:30
47
Музыка

Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса.
BFM.ru 15:45
28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное