Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Госпожа Галямина вместе с адвокатом направляется на обыск в свою квартиру. Ранее ей предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

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