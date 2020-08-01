Происшествия
КоммерсантъМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Госпожа Галямина вместе с адвокатом направляется на обыск в свою квартиру. Ранее ей предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
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Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Как говорится в отчете Canalys, Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов, отгрузив 55,8 млн устройств.
Газета DAILY вчера в 15:28
Киберспорт
Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2
Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
CyberSport.ru 04:09
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости 17:17
Общество
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Игры
Ритейлер: в мультиплеер Halo Infinite можно будет играть бесплатно
CyberSport.ru 05:40
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Армия и оружие
В Оренбуржье завершилась весенняя призывная кампания
Первая команда покинула областной сборный пункт 30 мая. Вся призывная кампания прошла при строгом соблюдении профилактических мероприятий.
Orengrad.ru 09:45
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюс 15:10
Экономика
В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум
Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Кино
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Автоспорт
Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом
F1news.ru 15:26
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru 18:30
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса.
BFM.ru 15:45