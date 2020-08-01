Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Госпожа Галямина вместе с адвокатом направляется на обыск в свою квартиру. Ранее ей предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

РБКвчера в 20:42

Мундепа Галямину отпустили под подписку о невыезде

Газета.Ruвчера в 19:17

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

RT на русскомвчера в 16:33

Мундепу Юлии Галяминой предъявили обвинение по «дадинской» статье

Znak.comвчера в 18:35

Депутата Галямину отпустили под подписку после обвинения в несанкционированных акциях

ТАССвчера в 18:11

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новостивчера в 16:43

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Коммерсантъвчера в 18:27
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:03
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК вчера в 14:57
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Политика

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений Евросоюза с Россией.
Piter.tv 29 июля в 06:16
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ вчера в 22:55
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 30 июля в 13:20
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
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Киберспорт

BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0

Игромания.ру вчера в 12:28
Общество

Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж

Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 вчера в 09:48
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Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
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Общество

Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса

Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.
Известия вчера в 08:44
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Технологии

Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:42
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Футбол

«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги

"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 08:23
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Общество

Эксперт предсказал стоимость нового iPhone 12 в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал, что стоимость нового iPhone 12, презентация линейки которого ожидается осенью, будет выше по сравнению с предшествующими моделями.
Известия вчера в 22:59
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 30 июля в 01:37
1,5K
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Общество

В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 09:43
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 30 июля в 07:41
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Здоровье

Популярные мифы о кариесе развеяла врач-стоматолог

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью для издания «Аргументы и Факты» развеяла основные мифы о зубном кариесе.
Live24 вчера в 05:45
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Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС вчера в 05:33
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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