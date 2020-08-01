Происшествия
КоммерсантъМуниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Госпожа Галямина вместе с адвокатом направляется на обыск в свою квартиру. Ранее ей предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
Читать в источнике
Оценить595
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Авто
Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4
Informus.ru 29 июля в 14:45
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
Политика
Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США
Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии.
ТАСС 16:35
Экономика
Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть
Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
РИА Новости 16:46
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
RT на русском вчера в 17:31
Армия и оружие
Тральщик «Яков Баляев» начал переход на Тихоокеанский флот
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что тральщик "Яков Баляев" начал переход на Тихоокеанский флот.
Piter.tv вчера в 09:17
Киберспорт
BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0
Игромания.ру 12:28
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
Культура
Фестиваль Чайковского открылся в Клину
Завершился первый день фестиваля премьерой постановки "Ч+Ч", посвященной юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" и оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.
Интерфакс - Россия 16:24
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Общество
Подростка арестовали в США по подозрению в хакерской атаке на Twitter
Прокурор штата Флорида Эндрю Уоррен сообщил Fox, что по подозрению во взломе Twitter арестован 17-летний подросток, проживающий в городе Тампа.
Слово и Дело 19:13
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Общество
Денис Проценко. Стена Коммунарки
Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.
Российская газета 18:00
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Экономика
Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная
Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.
Росбалт 11:20
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Космос
Россия запустила собственный интернет на МКС
Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Телеканал Санкт-Петербург 10:57