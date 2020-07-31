Происшествия

RT на русскомRT на русскомМуниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Михаила Бирюкова.
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Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

RT на русском16:33

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новости16:43

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Коммерсантъ11:35

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

РБК13:26

Депутата Галямину увезли на допрос в Следственный комитет

BFM.ru13:30

Депутату Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях

ТАСС16:10

Независимые депутаты потребовали прекратить уголовное дело против Юлии Галяминой

Znak.com05:45
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
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Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

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Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
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Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:38
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Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае

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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

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Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

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Дзюба хочет стать трёхкратным чемпионом подряд, как Джордан

В прошлом сезоне 31-летний футболист стал лучшим бомбардиров Премьер-лиги и суммарно забил 21 гол в 37 официальных матчах.
Евро-футбол.ру 16:39
Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости 17:17
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Происшествия

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
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Общество

Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Алексей Милованов / Новый Калининград На 60-м году жизни скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко.
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
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Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
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Политика

В США внесли законопроект о выделении $300 млн военной помощи Украине

В Сенате США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн на военные нужды, в том числе – на закупку летальных видов вооружения.
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Футбол

«Барселона» представила гостевую форму на следующий сезон

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Финансы

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск.
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Происшествия

Экс-предправления банка «Таврический» арестовали из-за мошенничества

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

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Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж

Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
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Осимхен перешел из «Лилля» в «Наполи»

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Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
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Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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