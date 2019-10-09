РПЛ
Спорт-ЭкспрессМурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.Спорт-Экспрессвчера в 20:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Армия и оружие
Американские эксперты высоко оценили российский истребитель Су-57
Как сообщает «ПолитРоссия», в своем материале американские журналисты отмечают, что интерес в приобретении новейших российских истребителей уже проявили ВВС Мьянмы.
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Здоровье
«Можно и даже нужно»: Супрун обучила украинок заниматься сексом во время беременности
Женщина может заниматься сексом на любом сроке беременности в случае отсутствия противопоказаний.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после месяца лечения
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию выписали из частной московской клиники, где она проходила лечение последний месяц.
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Экономика
В ООН заявили о нехватке финансирования
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Армия и оружие
СМИ вновь сообщили о переносе производства Су-34 из Новосибирска
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.