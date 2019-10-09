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Армия и оружие Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Политика Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Экономика В ООН заявили о нехватке финансирования По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Политика Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.