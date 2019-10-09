РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспрессвчера в 20:10

Подробнее о событии

Мусаев: Представители УЕФА просили меня посещать пресс-конференции, а потом наказали

Нева Спорт02:44

Наставник «Краснодара» заявил о помехах со стороны УЕФА

Газета.Ruвчера в 18:47

Тренер «Краснодара» Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Sport24.ru02:31

Мусаев: CAS рекомендовал следить за мной построже в России

Кубань 2401:23

Мусаев: «CAS рекомендовал следить за мной построже»

ProstoProSport00:37

Мусаев: CAS рекомендовал следить, чтобы я не выходил на бровку в РПЛ

РИА Новости02:37

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Спорт-Экспрессвчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

BFM.ru вчера в 09:35
Армия и оружие

Американские эксперты высоко оценили российский истребитель Су-57

Как сообщает «ПолитРоссия», в своем материале американские журналисты отмечают, что интерес в приобретении новейших российских истребителей уже проявили ВВС Мьянмы.
Дни24 вчера в 13:24
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Здоровье

«Можно и даже нужно»: Супрун обучила украинок заниматься сексом во время беременности

Женщина может заниматься сексом на любом сроке беременности в случае отсутствия противопоказаний.
Украина.ру 01:47
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

Lenta.ru 02:43
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей вчера в 10:32
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17

Российская газета вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после месяца лечения

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасию выписали из частной московской клиники, где она проходила лечение последний месяц.
Passion.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Политика

Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений

Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
REGNUM 03:22
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Экономика

В ООН заявили о нехватке финансирования

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Московский Комсомолец вчера в 17:53
Общество

Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»

Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
Политика

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Происшествия

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Армия и оружие

СМИ вновь сообщили о переносе производства Су-34 из Новосибирска

REGNUM вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мурад Олегович Мусаев
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное