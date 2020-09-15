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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины от коронавируса "Спутник V", наработка идет по плану. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
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Первый канал

Министр здравоохранения РФ заявил, что производство вакцины Спутник V идет по плану

Первый канал05:06
RT на русском

Мурашко о сроках поставок вакцины «Спутник V» в больших объёмах

RT на русском04:25
Будущее России. Национальные проекты

Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Будущее России. Национальные проекты03:20
РИА Новости

К работе над вакциной «Спутник V» подключились три крупных производителя

РИА Новости03:50
Евразия Daily

Мурашко: Производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Евразия Daily03:20
Экономика сегодня

Мурашко заявил о плановом производстве вакцины «Спутник V»

Экономика сегодня03:11
Народные новости

Мурашко оценил процесс производства вакцины «Спутник V»

Народные новости03:08

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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РБК04:00
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Газета.Ru05:31

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Ведомостивчера в 12:42
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