Коронавирус
Российская газетаМурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.ТАСС02:00
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Общество
В Курганской области введен пропускной режим
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим.
Российская газета 04:23
Политика
Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона
"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Здоровье
В ФМБА отметили рост поступления пациентов с коронавирусом
За последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, общее число больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него составляет 713, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 08:18
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор выяснил, что иммунитет к коронавирусу присутствует лишь у 3% россиян.
Российский Вестник вчера в 14:02
Футбол
Жена Жиркова приняла эстафету от супруги Погребняка и примерила подушку вместо платья
Матч ТВ 09:29
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Салонам красоты и СТО разрешили работать в Новосибирской области
Разрешено работать складским комплексам, организациям по продаже и ремонту машин, почтовым отделениям, телекоммуникационным компаниям и фирмам по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
АиФ Новосибирск 05:30
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Общество
Россияне нашли замену маскам против коронавируса
В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
9111.ru 09:25
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Энергетика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 09 апреля в 14:54
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом
В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Игры
Assassin’s Creed II станет следующей бесплатной игрой в Uplay
С 14 апреля в Uplay начнётся раздача третьей бесплатной игры во время пандемии коронавируса: после Child of Light и Rayman Legends пришла очередь Assassin's Creed II.
Игромания.ру 08:28
Общество
Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Алексей Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" для телеканала "Россия 1" рассказал, как противовирусные вакцины тестируются на людях.
РИА Новости 09:38
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Гаджеты
Huawei готовит 8-дюймовый планшет MatePad T
Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет.
3DNews вчера в 14:13
Энергетика
Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа направят дивиденды на поддержку компании
Все высшее руководство ЛУКОЙЛа, включая президента Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые являются крупнейшими акционерами компании, скорей всего, примет решение о том, что «часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды [за прошлый год] направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу ЛУКОЙЛа».
РБК 09:26
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47