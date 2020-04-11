Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Общество В Курганской области введен пропускной режим Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим. 71

Политика Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона "Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков. 14

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 165

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Музыка Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети» Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 3

Здоровье В ФМБА отметили рост поступления пациентов с коронавирусом За последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, общее число больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него составляет 713, уточнили в пресс-службе. 1

Общество Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 719

Общество Салонам красоты и СТО разрешили работать в Новосибирской области Разрешено работать складским комплексам, организациям по продаже и ремонту машин, почтовым отделениям, телекоммуникационным компаниям и фирмам по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. 31

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 4,1K

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника. 1

Общество Россияне нашли замену маскам против коронавируса В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица. 380

Энергетика В России упало производство бензина За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго). 412

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Игры Assassin’s Creed II станет следующей бесплатной игрой в Uplay С 14 апреля в Uplay начнётся раздача третьей бесплатной игры во время пандемии коронавируса: после Child of Light и Rayman Legends пришла очередь Assassin's Creed II.

Общество Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях Научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Алексей Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" для телеканала "Россия 1" рассказал, как противовирусные вакцины тестируются на людях.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.

Гаджеты Huawei готовит 8-дюймовый планшет MatePad T Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет. 3