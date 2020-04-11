Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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с чего всё началось

Глава Минздрава: россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ТАСС02:00

Подробнее о событии

Мурашко заявил о не осознающих ответственность из-за вируса россиянах

РБК06:24

Министр здравоохранения считает, что россияне не осознали свою ответственность за соблюдение карантина

Эхо Москвы05:00

Мурашко: россияне не прочувствовали связанную с мерами по COVID-19 ответственность

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Вести.Ru02:58

Мурашко: Россияне не осознали всю важность режима самоизоляции

РЕН ТВ02:16

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Российская газета03:37

Глава Минздрава: россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции

ТАСС02:00
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
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Общество

В Подмосковье вводится пропускной режим

Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
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Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
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Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

RT на русском 09 апреля в 18:09
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Футбол

Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат на 40%

Ранее на уменьшение зарплат на время пандемии согласились игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина», «Зенита» и «Уфы».
Говорит Москва вчера в 07:32
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Здоровье

Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса

Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
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Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 08 апреля в 09:12
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Музыка

Смолянка не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Завершить участие в шоу на «Первом канале» подруги решили хитом Глории Гейнер — I will survive.
О чем говорит Смоленск 04:13
Здоровье

Вакцину против коронавируса испытывают на обезьянах

В России прототипы вакцины против коронавируса уже испытывают на обезьянах.
РЕН ТВ 05:58
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Происшествия

На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек

Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
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Здоровье

Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани

Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.
Astrakhanpost.ru 09 апреля в 16:58
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Общество

18 человек скончались от коронавируса в России за сутки

Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
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Здоровье

32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н вчера в 04:09
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Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
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Происшествия

В Карелии двух сотрудников УФСИН обвиняют в превышении полномочий

РИА Новости вчера в 20:26
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Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
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Гаджеты

Huawei P40 Pro стал лучшим смартфоном для фото по версии DxOMark

Goroday.ru 03:40
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Происшествия

Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
2
Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском вчера в 16:33
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Общество

В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
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Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
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Общество

Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса

Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Общество

В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
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Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
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Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета вчера в 04:11
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