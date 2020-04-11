Коронавирус
Российская газетаМурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Обострение ситуации с новой коронавирусной инфекцией в России по сравнению с другими странами мира удается сдерживать, в том числе, благодаря быстрому реагированию на проблемы отечественной системы здравоохранения.ТАСС02:00
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Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
В Саратовской области выявлено 30 случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на 4 человека.
Регион 64 08 апреля в 14:19
Общество
В России диагностировали коронавирус еще у 1786 человек за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались.
Компания вчера в 03:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Наука
Ученые доказали эффективность онлайн-обучения
Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note вчера в 05:40
Киберспорт
OG проиграла первый матч на ESL One Los Angeles 2020
OG уступила ViKin.gg в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс 09 апреля в 09:15
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на развитие рака легких
Кашель является наиболее распространенным симптомом рака легких, но он также может указывать на бронхит, ХОБЛ, туберкулез, воспаление легких.
Shraibikus News 05:13
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина
В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому.
Российская газета 05:11
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Экономика
Банки предлагают наказывать за подделку данных для кредитных каникул
Руководители российских банков обратились в правительство с просьбой ввести ответственность граждан за недобросовестное получение кредитных каникул.
Аргументы недели 03:55
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество
В Москве зарегистрировали около девяти тысяч больных коронавирусом
Около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:43
Здоровье
Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса
Возможно, сыпь проявлялась у людей из-за аллергической реакции на введение препаратов, предположила врач в интервью МК.
News.ru вчера в 21:56
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Футбол
«Норвич» подписал хавбека сборной Люксембурга Синани
Английский клуб заключил с 23-летним хавбеком контракт на три года.
Sports.ru 04:39
Гаджеты
Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51
Astera 09 апреля в 11:39