Обострение ситуации с новой коронавирусной инфекцией в России по сравнению с другими странами мира удается сдерживать, в том числе, благодаря быстрому реагированию на проблемы отечественной системы здравоохранения.

с чего всё началось

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

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