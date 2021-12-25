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Мурашко: В России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страны

В России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" внутри страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Российская газета
Штамм коронавируса B.1.1.529, названный «омикроном», обнаружили на юге Африки в конце ноября.
Рамблер
Симптомы заражения «омикроном»: Сильная усталость Высокая температура Ломота в теле Потливость по ночам Головная боль Насморк «Царапающая» боль в горле Справка Новый штамм коронавируса появился в странах Африки в двадцатых числах ноября.
Доктор Питер
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила омикрон-штамм в число штаммов коронавируса, вызывающих опасения.
Znak.com

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Глава Минздрава Мурашко: внутри России выявлены случаи инфицирования «омикроном»
RT на русском04:30
Мурашко сообщил, что зафиксированы случаи заражения «омикроном» внутри России
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