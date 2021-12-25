Российская газетаМурашко: В России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страныВ России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" внутри страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Российская газетаШтамм коронавируса B.1.1.529, названный «омикроном», обнаружили на юге Африки в конце ноября.РамблерСимптомы заражения «омикроном»: Сильная усталость Высокая температура Ломота в теле Потливость по ночам Головная боль Насморк «Царапающая» боль в горле Справка Новый штамм коронавируса появился в странах Африки в двадцатых числах ноября.Доктор ПитерВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила омикрон-штамм в число штаммов коронавируса, вызывающих опасения.Znak.comЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРоссийская газетаАфиша DailyТатарстан-24Учительская газетаРИА “Informing”Народные новостиТелеканал 360°РБКАБНUlpressaПетербургский дневникНовый ДеньZnak.comДоктор ПитерRT на русскомRZN.infoТК ЗвездаКомсомольская правдаAnewsSMINEWS в ПодольскеГЛАС.RUЦарьградИзвестияНовые ИзвестияПодробнее о событииГлава Минздрава Мурашко: внутри России выявлены случаи инфицирования «омикроном»RT на русском04:30Мурашко сообщил, что зафиксированы случаи заражения «омикроном» внутри РоссииТАСС03:55Самое цитируемоеМурашко: в России выявили незавозные случаи заражения омикрон-вариантом коронавирусаLenta.ru04:23Мурашко: В России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страныРоссийская газета04:14Михаил Мурашко рассказал последние данные об особенностях инфекции и эффективности «Спутника V»Комсомольская правда05:55Глава Минздрава Мурашко: в России зафиксировали случаи заражения «омикроном» внутри страныРИА Новости03:51В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «Омикроном»Известия03:49Показать ещёОценить794Поделиться