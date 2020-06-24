Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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с чего всё началось

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. "Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС05:41

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Глава Минздрава заявил о спаде эпидемии COVID-19 в России

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Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

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Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Общество

В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе

Газета.Ru 12:32
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Политика

Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России

Турецкая партия "Родина" считает необходимым, чтобы международное сообщество признало Крым частью российской территории.
ТАСС 14:05
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о долге России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России.
Москва 24 02:16
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Ставку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год

Вологда.рф вчера в 10:59
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
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Общество

Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе

REGNUM 06:06
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Наука

Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида

Процесс 3D-съемки занял много времени и сил, специалисты были вынуждены снимать по 60 сантиметров за раз, а после вручную монтировать и редактировать полученные снимки.
RuNews24.ru 11:34
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Общество

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
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Общество

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Коммерсантъ вчера в 10:39
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку

Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru 11:50
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Общество

В РПЦ возмутились акцией с плакатом Гитлера и Библией в центре Москвы

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе счёл использование Библии в подобной акции недопустимым.
Говорит Москва 11:15
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 11:41
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Музыка

Билан прокомментировал «лишение» статуса победителя Евровидения-2008

Inc-news.ru вчера в 22:44
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Культура

Продюсер «Mamma MIA!» планирует снять третью часть мюзикла

REGNUM вчера в 05:19
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Российский танк отличается наличием кондиционера, а также комфортных кресел.
Evo-rus.com 13:58
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Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новости 12:27
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Политика

В Госдепе заявили, что моратория на размещение ракет в Европе не будет

Напомним, 22 июня 2020 года российская делегация вновь предложила США рассмотреть идею о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
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Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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Космос

Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов

Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18
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Происшествия

Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК вчера в 06:54
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Общество

Forbes включил четыре нижегородских вуза в сотню лучших в России

Патриоты Нижнего вчера в 10:30
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Общество

При трансляции парада в Москве впервые использовали спецэффекты

Во время трансляции парада в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве впервые были использованы спецэффекты, сообщает kp.ru.
РИАМО 11:41
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