с чего всё началось

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Футбол «Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.

Общество Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США Доллар дешевел в последнее время благодаря общему снижению спроса на валюты "тихой гавани" вслед за постепенным возобновлением экономической активности в США и других странах мира после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса. 20

Происшествия На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал. 61

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 5

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 280

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 46

Здоровье Главный инфекционист США назвал коронавирус «самым большим кошмаром» Ведущий эксперт по инфекционным болезням Америки, консультант президента США Дональда Трампа доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci) во вторник заявил, что пандемия коронавируса стала самым большим кошмаром за всю его жизнь, а битва с болезнью далека от завершения. 4

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию. 18K

Общество Бурдж-Халифа окрасили в триколор Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. 351

Культура YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании. 10

Экономика Банки приступили к повышению лимита операций MasterCard без PIN-кода Банки начали повышать порог операций по картам MasterCard, для которых не требуется ввод PIN-кода.

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 274

Шоу-бизнес Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе. 271