с чего всё началось

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Авто В России появился новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE. 42

Авто Renault Dokker ушел с российского рынка «Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта. 15

Космос В России запатентовали луноход Toyota В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года. 2

Происшествия В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 32

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Происшествия Сжиженный газ взорвался в Казани Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб. 9

Общество Названы признаки второй волны коронавируса Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. 153

Авто Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин. 32

Авто Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров Volkswagen планирует выпустить на авторынок новую купеобразную версию кросса Tayron X. Накануне в автосалоны официальных дилеров бренда отправили партию первых тестовых экземпляров Tayron X. Стоит напомнить, что кросс-купе разработали на основе стандартной версии.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 696

Наука В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19 Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы. 2

Армия и оружие В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки. 130

Авто Появились свежие фото нового Lada Largus На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan. 2

Шоу-бизнес Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе. 256