Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".
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"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24
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