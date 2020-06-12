Коронавирус
Газета.RuМурашко: активность коронавируса в жару не снижается
Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить989
с чего всё началось
"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".РИА Новости11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
ФАН вчера в 16:57
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня 01:31
Космос
В России запатентовали луноход Toyota
В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe 08:35
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Политика
Жители страны отмечают День России
Саратов 24 00:43
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
АвтоВАзом не выпускаются минивэны, кабриолеты, а также прочие виды кузовов из-за отсутствия массового рынка для этих версий.
Car.ru вчера в 14:37
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Наука
Огромный вулкан под Германией начал проявлять активность
Под Германией вулкан был спящим, но недавно на него обратили внимание ученые, зафиксировав заметную активность.
Газета DAILY 09:14
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Audi e-tron почти добрался до России: компания объявила старт предзаказов на первый электрический SUV марки и назвала цену.
Российская газета вчера в 06:32
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Volkswagen планирует выпустить на авторынок новую купеобразную версию кросса Tayron X. Накануне в автосалоны официальных дилеров бренда отправили партию первых тестовых экземпляров Tayron X. Стоит напомнить, что кросс-купе разработали на основе стандартной версии.
Car.ru 06:17
Авто
Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom вчера в 02:03
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Авто
Появились новые данные о проектах Aurus
Автоновости дня 04:20
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
Наука
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Футбол
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
ProstoProSport 16:50
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Авто
Появились свежие фото нового Lada Largus
На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35