Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса
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Москва направила в Минск документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V". Белоруссия, в свою очередь, подтвердила, что заинтересована в проведении совместного исследования препарата.В источнике
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Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19
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