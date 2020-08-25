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Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Москва направила в Минск документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V". Белоруссия, в свою очередь, подтвердила, что заинтересована в проведении совместного исследования препарата.В источнике
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РБК

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

РБКвчера в 05:20
РИА Новости

Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 06:38
Газета.Ru

Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:33
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 06:24
Российская газета

Сорок тысяч раз проверь

Российская газетавчера в 12:13
Известия

Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Известиявчера в 04:42
Москва 24

Центр Гамалеи готов к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 04:28

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Жулин прокомментировал возможное отстранение Косторной

По мнению серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха, если бы в фигурном катании существовали трансферные окна, Косторную следовало дисквалифицировать на сезон за смену тренера вне трансферного периода.
Спорт день за днемвчера в 09:28

Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБКвчера в 11:07
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