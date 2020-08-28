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RT на русском
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.В источнике
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Российская газета

Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19

Российская газета08:29
РБК

Глава Минздрава назвал исключенную из вакцинации от COVID-19 группу

РБК05:56
ТАСС

Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

ТАСС04:27
ФАН

Детей в РФ пока не будут прививать от коронавируса

ФАН04:50
RT на русском

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

RT на русском04:44
Известия

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Известия04:44
РИА Новости

В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

РИА Новости05:04

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру07:59

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2. В ходе онлайн-мероприятия будут раскрыты детальные характеристики и возможности гибкого смартфона, а также его розничная цена и дата начала продаж.
MobiDevices01:24
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В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате России Сергей Цой.
Взгляд.ру07:08
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Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.
SM News08:30

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
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