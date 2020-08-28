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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.В источнике
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Российская газета

Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19

Российская газета08:29
ТАСС

Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

ТАСС04:27
РИА Новости

В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

РИА Новости05:04
ФАН

Детей в РФ пока не будут прививать от коронавируса

ФАН04:50
RT на русском

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

RT на русском04:44
Известия

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Известия04:44
РБК

Глава Минздрава назвал исключенную из вакцинации от COVID-19 группу

РБК05:56

«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России
ИА Красная Весна04:51
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Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35