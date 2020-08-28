Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
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Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.В источнике
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