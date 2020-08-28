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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.В источнике
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РБК

Глава Минздрава назвал исключенную из вакцинации от COVID-19 группу

РБК05:56
Российская газета

Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

Российская газета04:45
URA.Ru

Глава Минздрава объяснил, кого не будут прививать от коронавируса

URA.Ru04:48
РИА Новости

В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

РИА Новости05:04
RT на русском

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

RT на русском04:44
Известия

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Известия04:44
ТАСС

Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

ТАСС04:27

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Сериал «Содержанки» официально продлен на третий сезон

Режиссером новых эпизодов выступил Юрий Мороз Над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.
Комсомольская правда04:03