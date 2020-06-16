Коронавирус
РИА НовостиМурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Общество
Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне только в Керчи и Севастополе, в Симферополе отменен.
Евразия Daily 04:58
Политика
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
Общество
В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками
В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
Экономика
Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии
"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс 06:08
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
Технологии
Роботы-собаки от Boston Dynamics впервые поступили в открытую продажу
Говорит Москва 14:00
Транспорт
В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
Политика
Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России
«Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД», - приводит агентство слова своего собеседника.
Комсомольская правда 14 июня в 18:47
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Армия и оружие
Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса
За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных.
Телеканал 360° 14 июня в 14:28
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан
Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
Общество
Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00
Происшествия
Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят
Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.
PROkhab.ru 03:01
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45