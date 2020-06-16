Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений в России к февралю 2021 года

Коммерсантъ12:43

Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля

РБК11:58

Мурашко рассказал, когда можно будет «успокоиться» из-за коронавируса

RT на русском12:28

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Известия12:27

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

РИА Новости12:34

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Интерфакс12:26

Мурашко: наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервет его передачу

ТАСС12:03
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество

Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок

Газета.Ru 13:52
Общество

Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне только в Керчи и Севастополе, в Симферополе отменен.
Евразия Daily 04:58
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Политика

Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe 07:56
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Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
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Экономика

Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии

"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс 06:08
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
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Технологии

Роботы-собаки от Boston Dynamics впервые поступили в открытую продажу

Говорит Москва 14:00
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Транспорт

В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
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Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
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Политика

Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России

«Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД», - приводит агентство слова своего собеседника.
Комсомольская правда 14 июня в 18:47
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor 05:15
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Армия и оружие

Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных.
Телеканал 360° 14 июня в 14:28
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,5K
Общество

ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан

Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
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Общество

Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00
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Происшествия

Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят

Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.
PROkhab.ru 03:01
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Политика

Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам

Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
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Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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