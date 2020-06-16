Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

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