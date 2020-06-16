Коронавирус
ИзвестияМурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
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Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю
Интерфаксвчера в 12:26
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Происшествия
Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине
Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Здоровье
В 2019 году жители Марий Эл посещали врачей более 6 миллионов раз
6 миллионов 600 тысяч раз обращались к врачам жители республики.
Марийская правда вчера в 13:03
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском вчера в 09:18
Общество
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 16:58
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
Финансы
Российский рынок акций уверенно растет в начале дня
Российский рынок акций в начале дня уверенно растет по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 03:15
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
Общество
«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат
С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 15 июня в 12:48
Происшествия
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета вчера в 14:12
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Игры
EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре
МонаВиста вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью
Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk вчера в 06:06
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11