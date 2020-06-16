Коронавирус

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Известиявчера в 18:33

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Газета.Ruвчера в 16:40

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Интерфаксвчера в 12:26

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

РИА Новостивчера в 12:34

Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля

РБКвчера в 11:58

Мурашко допустил полное снятие ограничений в России к февралю 2021 года

Коммерсантъвчера в 12:43

Мурашко: наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервет его передачу

ТАССвчера в 12:03
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
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Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Здоровье

В 2019 году жители Марий Эл посещали врачей более 6 миллионов раз

6 миллионов 600 тысяч раз обращались к врачам жители республики.
Марийская правда вчера в 13:03
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском вчера в 09:18
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Общество

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей

Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

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РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Вышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию

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Общество

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
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Финансы

Российский рынок акций уверенно растет в начале дня

Российский рынок акций в начале дня уверенно растет по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости вчера в 10:06
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Происшествия

«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
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Общество

«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат

С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров

Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
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Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета вчера в 14:12
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Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
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EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

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Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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