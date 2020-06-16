Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Известия18:33

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Газета.Ru16:40

Глава Минздрава назвал возможные сроки снятия всех ограничений из-за коронавируса

RT на русском15:26

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

РИА Новости12:34

Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля

РБК11:58

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Интерфакс12:26

Мурашко: наличие иммунитета к коронавирусу у более 45% населения прервет его передачу

ТАСС12:03
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Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
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Политика

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Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
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Наука

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров

Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
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Здоровье

В 2019 году жители Марий Эл посещали врачей более 6 миллионов раз

6 миллионов 600 тысяч раз обращались к врачам жители республики.
Марийская правда 13:03
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
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Здоровье

Минздрав проверил больницу Искитима после жалоб медиков

Пожаловавшихся на условия труда искитимских медиков Минздрав обвинил в нарушении правил санэпидрежима.
Atas.info 02:54
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Общество

Рособрнадзор объяснил требования о наличии масок и перчаток на ЕГЭ

Если ранее первые экзамены начинались в мае, то в этом году абитуриенты сядут за парты, чтобы сдать ЕГЭ, в июне и июле.
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Армия и оружие

С-400 сбивает гиперзвуковые ракеты

Эксперты в интервью изданию назвали С-400 "Триумф" доработанной модификации, самоходная лазерная система "Пересвет" в модернизированной версии и С-500 "Прометей" способными сбивать ракеты на гиперзвуке.
МонаВиста 14:08
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
News.ru вчера в 03:50
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Здоровье

Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения

РИА Новости 07:25
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
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Общество

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
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Технологии

Пользователи Windows 10 May 2020 пожаловались на зелёные и синие линии на экране

Пользователям Windows всё ещё приходится сталкиваться с новыми проблемами с представленным в конце мая крупным апдейтом Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
UfaTime.ru 14 июня в 04:59
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Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1

Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
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Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
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Политика

Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru 19:38
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
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Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не использовали носки

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
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Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

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RT на русском 16:39
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Кино

Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре

Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
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Происшествия

Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
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Происшествия

В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий

Суд приговорил экс-начальника отдела МВД в Якутии к одному году и шести месяцам колонии-поселения за превышение полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 14:02
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Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
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Армия и оружие

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Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС 19:54
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

РИА Новости 12:19
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Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию

Праворульные легковые машины под запрет не попадают.
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