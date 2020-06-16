Коронавирус
РИА НовостиМурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru 06:15
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform вчера в 12:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
Здоровье
В 2019 году жители Марий Эл посещали врачей более 6 миллионов раз
6 миллионов 600 тысяч раз обращались к врачам жители республики.
Марийская правда 13:03
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Здоровье
Минздрав проверил больницу Искитима после жалоб медиков
Пожаловавшихся на условия труда искитимских медиков Минздрав обвинил в нарушении правил санэпидрежима.
Atas.info 02:54
Общество
Рособрнадзор объяснил требования о наличии масок и перчаток на ЕГЭ
Если ранее первые экзамены начинались в мае, то в этом году абитуриенты сядут за парты, чтобы сдать ЕГЭ, в июне и июле.
ФАН 18:25
Армия и оружие
С-400 сбивает гиперзвуковые ракеты
Эксперты в интервью изданию назвали С-400 "Триумф" доработанной модификации, самоходная лазерная система "Пересвет" в модернизированной версии и С-500 "Прометей" способными сбивать ракеты на гиперзвуке.
МонаВиста 14:08
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР
Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
News.ru вчера в 03:50
Здоровье
Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения
РИА Новости 07:25
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Общество
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
Интерфакс - Россия 07:17
Технологии
Пользователи Windows 10 May 2020 пожаловались на зелёные и синие линии на экране
Пользователям Windows всё ещё приходится сталкиваться с новыми проблемами с представленным в конце мая крупным апдейтом Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
UfaTime.ru 14 июня в 04:59
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
Политика
Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru 19:38
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело вчера в 10:54
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru 04:09
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не использовали носки
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform 14 июня в 11:19
Происшествия
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
Происшествия
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Суд приговорил экс-начальника отдела МВД в Якутии к одному году и шести месяцам колонии-поселения за превышение полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 14:02
Общество
Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС 19:54
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
РИА Новости 12:19
Авто
Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию
Праворульные легковые машины под запрет не попадают.
Амур.инфо 00:44