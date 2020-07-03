Коронавирус
ИзвестияМурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?Интерфакс03:06
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Представители местных НКА приняли участие в голосовании
Руководители местных национально-культурных автономий Азнакаевского муниципального района приняли активное участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
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ТАСС вчера в 17:19
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Встреча 32-го тура премьер-лиги, прошедшая на поле "Манчестер Сити", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (25-я минута, пенальти), Рахим Стерлинг (35), Фил Фоден (45) и Алекс Окслейд-Чемберлен в свои ворота (66).
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Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
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Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
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В Омске ГКБ №17 перепрофилируют под борьбу с коронавирусом
Омская городская клиническая больница №17 включится в борьбу с коронавирусом.
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Стипендии студентов российских вузов должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявили авторы аналитического доклада, разработанного по инициативе Минобрнауки России.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Опухоль с волосами удалили пациентке новокузнецкие хирурги
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Вести.Ru вчера в 15:52
Технологии
Инфекционист из США предупредил о более заразном штамме коронавируса
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ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов
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Сдавать ЕГЭ готовятся более 35 тыс. петербуржцев
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