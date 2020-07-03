Коронавирус

ИзвестияИзвестияМурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?
Интерфакс03:06

Подробнее о событии

Мурашко назвал сроки возвращения к полноценной жизни после коронавируса

РБК03:33

Мурашко дал прогноз по возвращению России к полноценной жизни

RT на русском03:41

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Интерфакс03:34

Глава Минздрава назвал срок возвращения страны в нормальный ритм жизни

Газета.Ru06:31

Михаил Мурашко о возвращении к нормальной жизни после пандемии: «Маловероятно, что это произойдет раньше февраля»

ГТРК Мурман03:20

В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

Lenta.ru03:02

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Известия02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии

Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
24
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
542
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
40
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
121
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
152
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
882
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании

Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
1K
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
18
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
7,1K
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
65
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
25
Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
11
Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
1K
Футбол

Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году

ODDS.ru 00:55
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,6K
Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
698
Футбол

Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА

Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Политика

Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс

Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
40
Армия и оружие

Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне

Утро.ru вчера в 09:01
101
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
130
Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
2
Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
831
Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом

В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com вчера в 07:29
2
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Городовой 01 июля в 13:23
238
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
87
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03:56
2
Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
6
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,1K
Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
2
Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
556
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное