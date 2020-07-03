Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?

с чего всё началось

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

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