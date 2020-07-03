Коронавирус
ИзвестияМурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?Интерфакс03:06
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ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии
Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
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Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
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Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Футбол
Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году
ODDS.ru 00:55
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Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
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Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
Армия и оружие
Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Утро.ru вчера в 09:01
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
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Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com вчера в 07:29
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
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Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53