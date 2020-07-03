Коронавирус

ИзвестияИзвестияМурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
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с чего всё началось

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?
Интерфакс03:06

Подробнее о событии

Глава Минздрава назвал срок возвращения страны в нормальный ритм жизни

Газета.Ru06:31

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Известия02:36

Мурашко назвал сроки возвращения к полноценной жизни после коронавируса

РБК03:33

Михаил Мурашко о возвращении к нормальной жизни после пандемии: «Маловероятно, что это произойдет раньше февраля»

ГТРК Мурман03:20

Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты

Комсомольская правда03:09

В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

Lenta.ru03:02

Мурашко дал прогноз по возвращению России к полноценной жизни

RT на русском03:41
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
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Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
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Наука

Зафиксировано распространение особо заразной формы коронавируса

Зафиксировано, что еще весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Авто

Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90

Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 01 июля в 09:14
13
Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Здоровье

Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
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Общество

Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности

Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
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Происшествия

Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти

Московский Комсомолец 07:42
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Футбол

В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19

Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Армия и оружие

Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35

Политическая Экспертиза 02:20
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Общество

Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах

Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
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Общество

В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам

Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
1,1K
Общество

Свыше 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье

Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ.
Интерфакс - Россия 08:39
Политика

Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу

Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
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Наука

В США ученые выяснили секрет полета украшенных древесных змей

Американским инженерам из Политехнического университета Виргинии удалось смоделировать полет райской змеи.
ToDay News Ufa 08:14
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Общество

Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене

Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
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Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
4
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
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Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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