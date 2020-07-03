Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. "Что такое нормальная жизнь?

с чего всё началось

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 3,2K

Авто Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5% Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру». 8

Политика Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство. 31

Общество ВШЭ опровергла сообщения СМИ о списках неблагонадежных преподавателей Ранее издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство ВШЭ якобы собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 - в Школе культурологии. 1

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 14

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 8

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 40

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 70

Общество Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. 10

Шоу-бизнес Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева. 4

Авто «Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях. 28

Единоборства Емельяненко жестко пригрозил Исмаилову Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.