Коронавирус

ИзвестияИзвестияМурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля. Об этом в пятницу, 3 июля, «Интерфаксу» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Министр здравоохранения РФ назвал сроки возвращения россиян к нормальной жизни

БИЗНЕС Online03:10

Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты

Комсомольская правда03:09

Мурашко спрогнозировал возвращение к обычной жизни после пандемии

Народные новости03:01

В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

Lenta.ru03:02

Мурашко заявил, что Россия вернется к нормальной жизни не раньше 2021 года

Вечерняя Москва02:46

Мурашко: возвращение к полноценной жизни начнется не раньше февраля 2021 года

Газета.Ru02:43

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Известия02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

КМВ Новости вчера в 09:00
35
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
2
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
380
Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
28
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
2,3K
Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera вчера в 12:17
31
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
2,7K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
225
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
433
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
97
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,5K
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
497
Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые признался в употреблении наркотиков и алкоголя

ПолитРоссия 02:42
11
Гаджеты

LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток

Piter.tv 01:32
12
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
98
Общество

ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.
Газета.Ru 03:02
Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Стало известно, что новый OnePlus Nord будет оснащаться не самым производительным процессором Snapdragon 765G.
Evo-rus.com 02:48
1
Политика

Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

Известия вчера в 21:56
280
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,4K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
85
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
3
Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
481
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
363
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
43
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
246
Авто

Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%

Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru 01:47
7
Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное