Общество
REGNUMМинистр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию
Уфа, 30 мая 2020, 08:59 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетит Башкирию с рабочим визитом. Об этом 30 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
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Здоровье
Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:56
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Интернет
Zoom начинает отключать пользователей
Популярная в последнее платформа для онлайн-конференций Zoom начнет отключать пользователей для того, чтобы вынудить их перейти на более безопасную версию приложения.
NewInform 03:03
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Армия и оружие
МиГи прилетели бить турков — Эрдоган такого не ожидал
Территория новостей 04:21
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек
Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 28 мая в 03:56
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
RT на русском 04:19
Общество
Мурашко заявил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели.
Известия 06:43
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие
Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков
По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
Военное дело 05:25
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Оперштаб региона: заболеваемость COVID-19 шагнула в сферу услуг
В Калининградской области сохранили ограничения для непродовольственных магазинов, так как коронавирус выявили у работников сферы услуг.
Клопс 07:00
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению экономики России
Ранее глава государства Владимир Путин ранее поручил до конца весны разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса РФ.
iReactor 28 мая в 09:11
Политика
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Спорт
WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 05:50