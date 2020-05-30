Уфа, 30 мая 2020, 08:59 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетит Башкирию с рабочим визитом. Об этом 30 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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