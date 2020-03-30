Коронавирус
ВедомостиМурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он отметил, что по всей стране для больных COVID-19 подготовлено 78 000 коек.
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Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Футбол
«Манчестер Сити» заподозрил «Арсенал» в заговоре
Руководители «Манчестер Сити» получили информацию, что инициатором обращения является лондонский «Арсенал».
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Общество
У 22% заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов
У значительного числа жителей России, заразившихся коронавирусом, не было выраженных симптомов заболевания.
Армия и оружие
Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане. Об этом сообщили в Telegram-канале "Военный Осведомитель".
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Общество
Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности
Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Интернет
Microsoft начнет добывать криптовалюты при помощи физической активности пользователей
Система будет использовать физическую активность для майнинга криптовалюты: датчики смогут определять, когда организм выполняет какое-либо активное действие на основании, например, ускорения пульса, и использовать эти данные для добычи блоков.
Культура
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Происшествия
Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина
Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Футбол
Нойер требует от «Баварии» контракт до 2025 года
"Бавария" не может договориться с голкипером Мануэлем Нойером о продлении контракта. Немецкий страж ворот требует контракт до 2025 года.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Общество
СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин издал ряд распоряжений по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Здоровье
В Башкирии назвали количество заразившихся коронавирусом
В Башкирии назвали количество граждан, поступивших в лечебные учреждения с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, а также сообщили число жителей республики, заразившихся коронавирусом, и их состояние здоровья.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.