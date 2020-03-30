32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он отметил, что по всей стране для больных COVID-19 подготовлено 78 000 коек.

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

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