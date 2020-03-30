Коронавирус

ВедомостиВедомостиМурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он отметил, что по всей стране для больных COVID-19 подготовлено 78 000 коек.
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Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

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Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

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ТАСС05:01

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Комсомольская правда04:57

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В России 32 инфицированных коронавирусом — в тяжелом состоянии

URA.Ru04:37

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