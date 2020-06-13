Соблюдение россиянами масочного режима, несмотря на снятие режима самоизоляции и снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией, является важным элементом профилактики наряду с социальной дистанцией и мытьем рук, сообщил в субботу ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.

с чего всё началось

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр. По его словам, в стране снижается число новых заразившихся, но общий уровень заболеваемости при этом сохраняется.

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников. 919

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7K

Общество Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.

Политика Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома» Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта. 139

Общество Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. 1,1K

Общество Скончался актер Сергей Масленников Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.

Игры Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе Посмотрите коллективное шоу Guerilla, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в единственном семичасовом потоке на Twitch.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 401

Игры Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.

Наука Учёные воссоздали в лаборатории условия для зарождения жизни на Земле Учёные воссоздали в лаборатории условия для зарождения жизни на Земле. Им даже удалось получить биологические структуры.