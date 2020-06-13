Коронавирус
РБКМурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр. По его словам, в стране снижается число новых заразившихся, но общий уровень заболеваемости при этом сохраняется.
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с чего всё началось
Соблюдение россиянами масочного режима, несмотря на снятие режима самоизоляции и снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией, является важным элементом профилактики наряду с социальной дистанцией и мытьем рук, сообщил в субботу ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС08:09
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