Коронавирус
RT на русскомМурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
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Соблюдение россиянами масочного режима, несмотря на снятие режима самоизоляции и снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией, является важным элементом профилактики наряду с социальной дистанцией и мытьем рук, сообщил в субботу ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС08:09
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Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавируса
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