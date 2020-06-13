Соблюдение россиянами масочного режима, несмотря на снятие режима самоизоляции и снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией, является важным элементом профилактики наряду с социальной дистанцией и мытьем рук, сообщил в субботу ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.

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