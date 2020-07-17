Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыМурашко назвал планируемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Первую регистрацию вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется провести в августе. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе", - уточнил он во время рабочей поездки в Екатеринбург.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин
Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры.
Российская газета 09:21
Общество
Медики назвали признаки, указывающие на скорый инфаркт
Насторожить должны появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых наростов, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, пишет "РГ".
Вести.Ru 07:46
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Религия
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.
Комсомольская правда 09:03
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Политика
Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках
Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:48
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Общество
В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
В прошлом году 15-летняя девочка-американка Грейс избежала серьезного наказания за нападение на мать и кражу.
Evo-rus.com 08:36
Гаджеты
AMD Ryzen 7 Pro 4750G оказался быстрее Ryzen 7 3800XT
По данным тестового пакета SiSoftware, восьмиядерный «гибрид» Ryzen 7 Pro 4750G обгоняет Ryzen 7 3800XT по результатам.
Игромания.ру вчера в 09:07
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Гаджеты
Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку
С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
В Варшаве отреагировали на российский опрос об отношении россиян к Польше
50 процентов россиян считают отношения между Россией и Польшей негативными.
Военное обозрение вчера в 06:14
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Экономика
Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России
Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья.
Известия 07:57
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24