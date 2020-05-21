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Общество Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. 682

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